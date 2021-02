Uma máquina inovadora para desinfetar carrinhos e cestos de supermercado

Um grupo de supermercados da região de Coimbra resolveu intensificar a desinfeção para proteger os clientes durante a pandemia. Foi instalada uma máquina inovadora, que permite desinfetar todo o carrinho de compras no momento em que se entra para loja.

A máquina faz a desinfeção de forma automática. Basta colocar o carrinho de compras na estrutura sem largar as mãos. É depois lançado um produto similar ao álcool gel. Um tapete é também impregnado para descontaminar as rodas e as solas dos sapatos.

Um processo rápido, cujo objetivo é criar mais uma linha de segurança contra o novo coronavírus, num momento crítico de contágios.

Um investimento de 16 mil euros para três supermercados, que o grupo acredita ser uma proteção não só para clientes, mas também para os 300 funcionários.