África totaliza 3.750.266 casos de covid-19. Em 24 horas há mais 293 mortos

Mais 293 mortos relacionados com a covid-19 foram registados nas últimas 24 horas em África, que contabiliza agora 3.750.266 infetados, de acordo com os dados oficiais mais recentes sobre a pandemia nesta região.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número total de mortos subiu para os 98.480 nas últimas 24 horas, com mais 9.969 infetados.

Os recuperados são agora 3.290.070, mais 9.177 nas últimas 24 horas.

A África Austral continua a ser região mais afetada, com 1.783.461 infetados e 53.679 mortos.

Nesta região, só a África do Sul, que é o país mais atingido pela covid-19 no continente, regista 1.491.907 casos e 47.899 mortes.

O Norte de África é a segunda zona mais afetada pela pandemia: 1.130.519 infetados e 31.411 vítimas mortais.

A África Oriental contabiliza 380.065 infeções e 7.161 mortos, enquanto na África Ocidental o número de infeções é de 361.895 e o de mortes ascende a 4.567.

A África Central tem 94.326 casos e 1.662 óbitos.

O Egito, que é o segundo país africano com mais vítimas mortais, a seguir à África do Sul, regista 9.994 mortes e 173.813 infetados, seguindo-se Marrocos, com 8.477 vítimas mortais e 478.474 casos.

Entre os seis países mais afetados estão também a Argélia, com 2.941 óbitos e 110.619 casos, a Etiópia, com 2.194 vítimas mortais e 147.092 infeções, e o Quénia, com 1.795 óbitos e 102.867 infetados.

Em relação aos países de língua oficial portuguesa, Moçambique regista 535 mortes e 50.265 casos, seguindo-se Angola (492 óbitos e 20.366 casos de infeção), Cabo Verde (139 mortos e 14.741 casos), Guiné Equatorial (87 óbitos e 5.694 casos), Guiné-Bissau (46 mortos e 2.924 casos) e São Tomé e Príncipe (19 mortos e 1.482 casos).

O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egito, em 14 de fevereiro de 2020, e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registar casos de infeção, em 28 de fevereiro.