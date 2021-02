Em Cabanas de Viriato, no concelho de Carregal do Sal, o carnaval está a ser assinalado nas redes sociais.

Os foliões foram desafiados pela Associação do Carnaval de Cabanas de Viriato a gravar a chamada dança grande, conhecida como a "Cança dos Cus", que todos os anos percorre as ruas da freguesia com milhares de foliões.

A iniciativa está a ser um sucesso.