Com menos internamentos, Centro Hospitalar de Coimbra vai libertar camas dedicadas à covid-19

O Centro Hospitalar de Coimbra vai começar a libertar enfermarias dedicadas à covid 19.

Com 500 camas, é a unidade do Serviço Nacional de Saúde com a maior resposta de internamento.

À semelhança do resto do país, regista-se uma quebra nas urgências e nos contágios na região Centro.

O Centro Hospitalar de Coimbra traçou um plano para as cirurgias urgentes e oncológicas não serem afetadas.

Os hospitais de Coimbra têm sido dos mais pressionados nesta terceira vaga. Durante as últimas semanas de janeiro estiveram no limite de camas em enfermaria.