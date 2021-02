"Comprar gato por lebre" : Vacinas falsas preocupam autoridades chinesas

Com a corrida às vacinas contra a covid-19, há quem esteja a lucrar à custa do desespero para conseguir o tão desejado imunizante.

A situação tem ocorrido, de forma recorrente, na China, onde várias pessoas já foram enganadas: pensam que estão a comprar a vacina mas, na realidade, dentro dos frascos está uma solução salina ou água mineral.

Na semana passada foram detidas 70 pessoas, suspeitas de produção e distribuição de vacinas falsas e inoculações ilegais e foram apreendidas 58 mil doses.

No país já foram administradas mais de 40 milhões de doses numa campanha que ganhou impulso com um plano para vacinar 50 milhões de pessoas antes das férias e das celebrações do Ano Novo Lunar. A festa prolonga-se por uma semana mas, este ano, mais contida e com várias restrições.