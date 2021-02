Covid-19. Internamentos em enfermaria baixam, mas pressão mantém-se nos cuidados intensivos

Os resultados do confinamento são visíveis nos internamentos dos hospitais da região de Lisboa - os mais pressionados durante o mês de janeiro. Há menos doentes com covid-19 nas enfermarias, mas as unidades de cuidados intensivos continuam sob forte pressão.

Nas últimas semanas, o hospital amadora Sintra transferiu vários doentes para outras unidades de saúde do país, mas a unidade de cuidados intensivos continua no limite - as 42 camas disponíveis estão ocupadas.

O hospital Beatriz Ângelo, em Loures, mostra que, pelo menos, nos internamentos em enfermaria as regras do confinamento resultaram em algum alívio. Há pouco mais de uma semana estavam internados em enfermaria 239 doentes com covid-19, um número que esta segunda-feira baixou para 188. Já nos cuidados intensivos o número de internados nunca baixou dos 26.

No Centro hospitalar de Lisboa, que junta o Santa Maria e o Pulido Valente também houve uma descida nos internamentos, mas apena na enfermaria. Há uma semana estavam internados perto de 350 doentes, 61 dos quais em cuidados intensivos. Esta segunda-feira, o número de doentes em cuidados intensivos subiu ligeiramente, sendo agora 64.

No Garcia de Orta, que conta a partir desta segunda-feira com o apoio de quatro profissionais de saúde franceses, há 25 doentes na unidade de cuidados intensivos.