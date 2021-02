Doentes covid-19 transferidos para a Madeira estão recuperados

Os dois doentes transferidos do continente para a Madeira estão recuperados e já tiveram alta, mas vão continuar internados e não se sabe ainda quando farão a viagem de regresso a casa.

Chegaram no fim de janeiro, em estado crítico, quando os hospitais da grande Lisboa estavam no limite da capacidade e escasseavam vagas nas unidades de cuidados intensivos para acolher doentes com Covid-19.

Duas semanas após a transferência para a Madeira, dois dos três doentes do continente estão recuperados e receberam alta. E, embora as notícias sejam animadoras, ainda é cedo para saber quando irão regressar a casa.

Segundo o Serviço Regional de Saúde, os doentes vão continuar internados no hospital central do Funchal até que a sua condição clínica permita fazer uma viagem de avião em segurança.

A evolução é positiva para já, mas a história dos doentes transferidos para a Madeira conta também com uma morte, a de um homem que acabou por morrer na unidade de cuidados intensivos.

Ainda assim recuperação dos doentes que foram transferidos da grande Lisboa acontece numa altura em que, na região, os números começam a melhorar. Desde dezembro que não se registava um dia com apenas 60 novos casos diários.

A situação no hospital também está melhor, com apenas 49 pessoas internadas.