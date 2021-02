Gouveia e Melo é "focado e tem um espírito de missão e um discurso curto e honesto"

Miguel Sousa Neves, médico e presidente da Sociedade Portuguesa de Gestão em Saúde, defendeu que, numa fase inicial, havia forma de a União Europeia ter evitado atrasos na produção de vacinas conta a covid-19.

O responsável disse que houve "uma certa aversão ao risco" por parte da União Europeia e lembrou que o processo foi mais lento e burocrático quando comparado com outros países, como Israel.

Este domingo no 22 01 da SIC Notícias, apontou ainda para a gestão de expectativas em relação à vacinação em Portugal. Afirmou que foi criada na populaçao a ideia de que ia acontecer de forma rápida e que o fim da pandemia estava para breve.

No entanto, defendeu que houve uma mudança para melhor "muito grande" quando o responsável do plano de vacinação contra a covid-19 mudou.

"É um militar com espírito de missão, focado no que é preciso de fazer. Com um discurso curto e honesto, que é o que as pessoas precisam de ouvir", disse o presidente da Sociedade Portuguesa de Gestão em Saúde na SIC Notícias.