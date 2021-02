Aumentou a procura por cirurgias estéticas durante a pandemia

As cirurgias estéticas aumentaram em Portugal durante a pandemia. A revelação do jornal Público é feita com base em testemunhos e na opinião de especialistas. A rinoplastia e o lifting são dois dos procedimentos mais pedidos nesta altura.

A cirurgia corporal também registou um aumento de 13 a 15% e de 15% na cirurgia facial.

O aumento da procura deste tipo de procedimentos deve-se, sobretudo, ao facto de haver mais tempo para recuperar, aponta a cirurgiã Sofia Carvalho. Com o confinamento, reúnem-se as condições em casa para um maior período de repouso e até para uma recuperação “secreta”, longe dos olhares de colegas e familiares.

Com esta procura, a especialista aproveita para relembrar a importância de se escolher um profissional qualificado, que siga as orientações e normas da Direção-Geral de Saúde, de forma a que os procedimentos podem realizar-se em segurança nesta altura.