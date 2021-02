Covid-19. Altos funcionários do Peru vacinaram-se com doses destinadas aos profissionais de saúde

No Peru, o Governo e o Ministério Público estão a investigar a vacinação de 487 altos funcionários do Estado, que aproveitaram a sua posição privilegiada para receber a vacina da Sinopharm contra a covid-19.

Na sequência desta polémica já se demitiram as ministras da Saúde, Pilar Mazzetti, e dos Negócios Estrangeiros, Elizabeth Astete.

As doses da vacina chinesa que foram usadas nestes funcionários estavam destinadas aos profissionais de saúde que lutam contra a pandemia.

O Presidente do Peru diz estar dececionado com o comportamento dos altos funcionários, sobretudo com alguns dos membros do seu Governo que receberam, de forma secreta, as doses da vacina.