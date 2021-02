Covid-19. Escândalo na vacinação no Peru leva à demissão de duas ministras

O escândalo à volta da administração das vacinas contra a covid-19 no Peru já derrubou duas ministras: a da Saúde e a dos Negócios Estrangeiros. E a tempestade parece estar longe de acalmar.

O Ministério Público está a investigar a vacinação de quase 500 altos funcionários do Estado que se terão aproveitado da posição para receber a vacina.

Da lista faz ainda parte o ex-presidente do país, vacinado quando ainda estava no poder e muito antes do arranque da campanha de vacinação.

Nos EUA um dos grandes problemas tem sido a alarmante desigualdade social na campanha de vacinação que afeta sobretudo afro-americanos e latinos.