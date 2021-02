Covid-19. Hospital de retaguarda de Viseu vai encerrar esta quinta-feira

O número de internados com covid-19 no Hospital de Viseu continua a baixar pela segunda semana consecutiva. Neste momento, tem 116 pessoas internadas em enfermaria e 21 nos cuidados intensivos.

Foi, por isso, dada ordem para o encerramento do hospital de retaguarda, montado no pavilhão do Fontelo, por onde passaram mais de 80 doentes. Aberta a 18 de janeiro, a estrutura de apoio vai fechar já na próxima quinta-feita, precisamente um mês depois de começar a receber doentes.

O Hospital de Viseu ainda tem números elevados no que toca ao tratamento de doentes com covid-19, mas a direção clínica entende haver condições para retomar as cirurgias programadas e atividades não urgentes.