Incidência da covid-19. Número de casos desce em 290 concelhos de Portugal

A incidência da covid-19 em Portugal está a diminuir. Dos 308 municípios do país, 290 registaram uma diminuição do número de novos casos por 100 mil habitantes.

No espaço de uma semana, a lista de concelhos em risco extremo passou de 219 para 119.

A evolução foi mais favorável no Grande Porto, onde nove municípios saíram do vermelho e apenas três continuam no patamar mais elevado de risco.

Quatro concelhos tiveram zero casos de infeção, todos na Região Autónoma dos Açores: Lajes das Flores, Lajes do Pico, Calheta e S. Roque do Pico.

Já os municípios com maior incidência acumulada são: Fronteira, Castanheira de Pera e São João da Pesqueira.