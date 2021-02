Multiplicam-se as festes ilegais de Carnaval no Brasil

A pandemia levou ao cancelamento dos festejos oficiais de Carnaval no Brasil.

Mas apesar das festas estarem proibidas, a polícia tem registado festas ilegais com vários ajuntamentos.

Os infecciologistas estão preocupados com as consequências dos festejos ilegais de carnaval e com a nova variante, mais transmissível. Receiam que o número de novos casos aumente no país.

O samba nas ruas e no sambódromo, que é agora um centro de vacinação, não se repete este ano, mas fica a esperança que o próximo seja melhor.