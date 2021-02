Santos Silva considera inútil decisão britânica de proibir voos com origem em Portugal

Desde 15 de janeiro, que estão proibidas as chegadas de Portugal e outros 33 países de risco ao Reino Unido. Só britânicos e imigrantes residentes estão autorizados a regressar a casa. Mas desde segunda-feira que têm que fazer quarentena de 10 dias em hotel, pago pelo passageiro.

Esta terça-feira, em entrevista ao Telegraph, o ministro dos Negócios Estrangeiros português confessa ter ficado surpreendido com a inclusão de Portugal na lista vermelha. Augusto Santos Silva diz que a decisão é inútil, não só porque os portugueses estão proibidos de viajar, mas também porque Portugal suspendeu todas as ligações com o Reino Unido.

Ao Telegraph, Augusto Santos Silva diz que a grande ameaça para os portugueses é a variante britânica. A aparente tensão nas relações entre Portugal e o Reino Unido já vem do Verão. Na altura, Portugal foi excluído dos corredores aéreos, durante algum tempo. Uma decisão mal vista em Lisboa.