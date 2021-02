Milhares de famílis estão a depender de ajuda para comer, num cenário agravado pela pandemia. Só em Lisboa são distribuídas todos os dias cerca de 10 mil refeições a famílias carenciadas.

O projeto Rede Social Lisboa conta com a colaboração de 27 instituições. A Câmara de Lisboa já se mostrou disposta a continuar com o projeto e até tentar mais parcerias com instituições e empresários da restauração.