Covid-19. Chega propõe reabrir cabeleireiros, barbearias e manicuras a partir de 22 de fevereiro

O Chega entregou esta quarta-feira no parlamento um projeto de resolução a recomendar ao Governo a reabertura de cabeleireiros, barbearias e manicuras a partir de 22 de fevereiro.

O documento a que a Agência Lusa teve acesso interpela o executivo minoritário socialista para que "promova a reabertura de cabeleireiros e barbeiros, nos quais se incluem os profissionais de manicure, já a partir do próximo dia 22 de fevereiro" e "elabore um conjunto de medidas que devem ser cumpridas na efetivação desta reabertura".

Entre as referidas medidas, o partido da extrema-direita parlamentar incluiu:

"Distanciamento entre o profissional e o cliente e entre os próprios clientes, os clientes só se poderão deslocar aos locais com marcação prévia, sendo proibido o atendimento a quem não tenha marcação, obrigatoriedade de janelas e portas abertas para garantir a renovação do ar, proibição de os clientes esperarem a sua vez no interior" e "obrigatoriedade de uso de máscara e higienização das mãos".