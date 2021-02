Covid-19. Reino Unido propõe cessar fogo em zonas de conflito para vacinação 

O Reino Unido vai urgir esta quarta-feira o Conselho de Segurança da ONU a aprovar uma resolução que promova o cessar-fogo em zonas de conflito para permitir a vacinação contra a covid-19 a populações deslocadas ou refugiadas.

O ministro britânico dos Negócios Estrangeiros, Dominic Raab, vai lançar a iniciativa durante uma reunião por videoconferência do Conselho de Segurança, onde pretende abordar a distribuição de vacinas a nível mundial, adiantou em comunicado.

"A cobertura global da vacinação é essencial para vencer o coronavírus", vai dizer na reunião, que vai conduzir no âmbito da presidência do Conselho de Segurança durante o mês de fevereiro.

Raab vai argumentar que deixar o vírus continuar a espalhar-se em áreas sem campanhas de vacinação aumenta o risco maior de novas variantes se instalarem ou desenvolverem e desencadearem novas vagas da pandemia covid-19 no resto do mundo.

Estima-se que mais de 160 milhões de pessoas corram o risco de ser excluídas da vacinação contra o coronavírus, como no Iémen, Sudão do Sul, Somália e Etiópia, por falta de assistência devido à instabilidade política e conflitos locais.

O Reino Unido quer que o Conselho de Segurança chegue a entendimento sobre uma resolução que promova cessar-fogo temporários e o acesso de organizações humanitárias e agências internacionais nestas regiões, à semelhança do que aconteceu em 2001 no Afeganistão.

Na altura, foi alcançada uma pausa de dois dias nos combates para dar acesso a 35 mil profissionais de saúde e voluntários para vacinar 5,7 milhões de crianças com menos de cinco anos contra a poliomielite.

"Temos o dever moral de agir e a necessidade estratégica de nos unirmos para derrotar este vírus", defende Raab.

A iniciativa faz parte de uma ofensiva diplomática britânica sobre a pandemia covid-19 e a distribuição equitativa das vacinas, temas no topo da agenda de uma cimeira virtual de líderes do G7 na sexta-feira.

Organizada pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, a reunião faz parte do programa da presidência rotativa do Reino Unido do grupo dos sete países considerados mais industrializados, formado pelo Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e EUA, juntamente com a União Europeia (UE).

Vai também ser o primeiro evento de dirigentes internacionais com a participação do presidente norte-americano, Joe Biden.

O Reino Unido prometeu 548 milhões de libras (625 milhões de euros), sendo um dos maiores financiadores da iniciativa COVAX, liderada pela Organização Mundial da Saúde, que visa assegurar o acesso global e equitativo às vacinas contra a covid-19, com 1,3 mil milhões de doses.

Destas, 330 milhões estão previstas serem distribuídas até julho em países em desenvolvimento.