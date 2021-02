Estou doente… e agora? - Doentes procuram ajuda no limite

Às urgências chegam doentes em estádios avançados de patologias, como não acontecia há mais de 20 anos. A pandemia mudou decisões e prioridades na vida das pessoas.

Hélder Cavaco precisa de um transplante de córnea urgente. Tinha a intervenção marcada para 21 de janeiro, mas foi cancelada. Sofre de glaucoma, para além de várias outras complicações por ter um tipo particular de lentes intra-oculares. As lesões são minimizadas com um transplante de córnea.

Devido ao adiamento das cirurgias, Hélder Cavaco continua sem indicação cirúrgica por parte do Hospital de Santa Maria. Em resposta à SIC, o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte afirma que “o doente em causa está a ser devidamente acompanhado, aguardando a existência de córneas para transplantação para que a cirurgia se realize de imediato”.

Dias depois, Hélder Cavaco recebeu uma carta do hospital dando conta do cancelamento no registo de cirurgias por ser um doente sem condições operatórias

