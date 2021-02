A GNR suspendeu temporariamente o funcionamento de 41 postos territoriais de atendimento reduzido em cinco distritos do país, para alocar mais militares para o patrulhamento e para a reposição do controlo de fronteiras, no âmbito do combate à covid-19.

No concelho da Covilhã a população teme que os postos encerrados não voltem a abrir nas zonas rurais.