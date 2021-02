O impacto da pandemia nos setores têxtil e do calçado

A indústria do têxtil e do vestuário em Portugal perdeu mais de 500 milhões de euros no ano passado em exportações. O mesmo aconteceu com o setor do calçado, que registou perdas na ordem dos 300 milhões de euros.

Mais de 95% do calçado produzido em Portugal segue para o estrangeiro

Depois de quase uma década de crescimento, em 2020, um ano que se previa de afirmação lá fora, o setor perdeu 290 milhões de euros em exportações. É a maior quebra de que há registo.

Mas não foram só as exportações de calçado que caíram em 2020. A indústria do têxtil e do vestuário perdeu quase 600 milhões de euros no ano passado.

Os representantes destas indústrias entendem as medidas sanitárias adoptadas, mas pedem que a economia não fique para trás.