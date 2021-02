PCP concorda com apoios aos pais, mas alerta que ficam aquém das necessidades

O PCP considerou esta quarta-feira positivas as medidas de apoio aos pais que fiquem em casa à vez com os filhos devido ao fecho das escolas, mas alertou que "ainda assim não respondem ao conjunto de dificuldades".

João Oliveira, líder da bancada comunista, afirmou ainda que "há abertura" do partido do Governo "para a aprovação de algumas propostas do PCP" no debate previsto para quinta-feira, na apreciação parlamentar do decreto-lei com as medidas de apoio no estado de emergência decretado para conter a epidemia de covid-19 e aos pais devido ao encerramento das escolas.