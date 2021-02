Pais que alternem apoio aos filhos podem vir a receber 100% do salário

Os pais que apoiem alternadamente os filhos em casa podem vir a receber o salário a 100%. A proposta do Governo será apresentada esta quarta-feira aos parceiros sociais.

O jornal Público avança que o apoio inclui também alguns pais que estejam em teletrabalho e que, até agora, têm recebido apenas 66% do ordenado.

Quem é elegível

São elegíveis para este alargamento as famílias monoparentais, os trabalhadores que tenham um filho dependente com deficiência ou incapacidade igual ou superior a 60% ou com um filho que esteja na creche ou no ensino pré-escolar.

Isto significa que, os pais que possam estar em teletrabalho, mas cujos filhos já frequentam o 5.º ou 6.º ano continuam a não poder receber o apoio da Segurança Social.

Ao Público, fonte do Governo disse que “esta é uma medida de política pública que pretende proteger as famílias, particularmente as que se encontrem em situação de pobreza”.

A proposta é debatida na quinta-feira no Parlamento.