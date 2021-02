Portugal regista mais 127 mortes e 2.324 novos casos de covid-19

Portugal regista esta quarta-feira mais 127 mortes e 2.324 novos casos de covid-19, segundo o balanço diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal contabiliza um total de 15.649 óbitos e 790.885 contágios pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, estando esta quarta-feira ativos 92.175 casos, menos 3.145 em relação a terça-feira.

Quanto aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internadas em enfermaria 4.137 pessoas, menos 345 que no dia anterior, e 719 em cuidados intensivos, menos 33 face a ontem.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 114.681 contactos, menos 8.499 relativamente a ontem.

Os dados de hoje revelam ainda que mais 5.342 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 683.061 o número de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

DADOS POR REGIÃO

Relativamente às 127 mortes registadas nas últimas 24 horas, 71 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 21 na região Centro, 22 na região Norte, 7 no Alentejo e 6 na região do Algarve.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 1.224 novas infeções, contabilizando-se até agora 298.044 casos e 6.465 mortes.

A região Norte registou 482 novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas e desde o início da pandemia já contabilizou 322.993 casos de infeção e 5.092 mortes.

Na região Centro, registaram-se mais 367 casos, acumulando-se 113.061 infeções e 2.786 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 108 casos, totalizando 27.960 infeções e 905 mortos desde o início da pandemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados 101 novos casos, somando 19.573 infeções e 314 mortos.

A Madeira registou 34 novos casos. Esta região autónoma contabiliza 5.574 infeções e 59 mortes devido à covid-19.

Nos Açores foram registados 8 novos casos nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, a região autónoma soma 3.680 infeções e 28 mortos.

Pais que alternem apoio aos filhos podem vir a receber 100% do salário

Os pais que apoiem alternadamente os filhos em casa podem vir a receber o salário a 100%. A proposta do Governo será apresentada esta quarta-feira aos parceiros sociais.

O jornal Público avança que o apoio inclui também alguns pais que estejam em teletrabalho e que, até agora, têm recebido apenas 66% do ordenado.

QUEM É ELEGÍVEL

São elegíveis para este alargamento as famílias monoparentais, os trabalhadores que tenham um filho dependente com deficiência ou incapacidade igual ou superior a 60% ou com um filho que esteja na creche ou no ensino pré-escolar.

Isto significa que, os pais que possam estar em teletrabalho, mas cujos filhos já frequentam o 5.º ou 6.º ano continuam a não poder receber o apoio da Segurança Social.

Ao Público, fonte do Governo disse que “esta é uma medida de política pública que pretende proteger as famílias, particularmente as que se encontrem em situação de pobreza”.

A proposta é debatida na quinta-feira no Parlamento.

Pfizer e BioNTech garantem mais 200 milhões de vacinas à UE em 2021

As farmacêuticas Pfizer e BioNTech anunciaram esta quarta-feira terem alcançado um acordo para o fornecimento à União Europeia de 200 milhões de doses suplementares de vacinas contra a covid-19.

A Pfizer, dos Estados Unidos, e a BioNTech, da Alemanha, comunicaram que estas doses se juntam aos "300 milhões (de vacinas) inicialmente encomendadas" pela UE.

A Comissão Europeia tem ainda como prerrogativa a possibilidade de encomendar mais 100 milhões de doses de vacinas contra o SARS-CoV-2.

As duas empresas afirmam que as 200 milhões de doses devem ser fornecidas este ano, 75 milhões delas no segundo trimestre de 2021.

