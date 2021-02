Reforço do apoio às famílias. Partidos consideram que ajuda chega tarde

O Governo quer alargar a ajuda aos pais que estão em casa com os filhos. Há casos em que o ordenado pode ser pago por inteiro e há pais que passam a poder trocar o teletrabalho para se dedicaram exclusivamente ao acompanhamento das crianças.

Os pais com filhos na escola até ao final do 1.º ciclo e as famílias monoparentais vão poder optar entre estar em teletrabalho ou receber o apoio à família, disse esta quarta-feira a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Nas reações dos partidos, PSD, CDS e Bloco de Esquerda concordam com o alargamento dos apoios mas consideram que já chegam tarde.

O PCP diz que as medidas anunciadas pelo Governo não são suficientes.