A cinco meses dos Jogos Olímpicos, o Japão começa a companha de vacinação contra a covid-19

O Japão começou a companha de vacinação contra a covid-19.

Está agora numa corrida contra o tempo para salvar o maior evento desportivo do mundo. Mas as dúvidas sobre a capacidade do país para receber os Jogos Olímpicos ainda são muitas.

Neste momento, ainda só aprovou a vacina da Pfizer e só recebeu 193 mil vacinas, o que equivale a vacinar 0,15% da população.

A vacinação do total de 126 milhões de japoneses só deve ficar concluída daqui a um ano. Razões que motivam

o receio da população. Várias sondagens revelam que 80% preferia que o evento fosse novamente adiado.