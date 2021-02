Alguns hospitais retomam atividade não covid. Santa Maria já faz operações que tinham sido adiadas

Alguns hospitais já retomaram as cirurgias prioritárias, que foram adiadas ou suspensas por causa da pandemia. É o caso do Santa Maria, em Lisboa.

Os cuidados intensivos no Santa Maria continuam com a pressão próxima do nível máximo, mas a expectativa é que a situação melhore daqui a duas semanas.

Neste momento, só as enfermarias é que estão a sentir este alívio ligeiro, proporcionado por uma diminuição do número de pessoas infectadas.

Outros centros hospitalares do país, como o do Porto ou do Algarve, também estão a conseguir restabelecer a atividade para doentes não-covid de forma progressiva.