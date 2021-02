Centenas de portugueses retidos no Brasil. Governo promete voo por razões humanitárias

Centenas de portugueses estão retidos no Brasil e não sabem quenado terão um voo de repatriamento.

O Governo garante que será efectuado, mas mas até agora não há sequer uma data.

Alguns destes portugueses sofrem de problemas de saúde agravados por estarem longe do país. Estão sem acesso aos medicamentos necessários.

À SIC chegaram dezenas de relatos de quem está pendente do outro lado do Altântico. Há quem não tenha lugar para ficar e quem esteja sozinho longe da família.

Os voos comerciais com origem do Brasil ou do Reino Unido estão suspensos até ao início do próximo mês. O objetivo desta medida é tentar prevenir o aparecimento das novas variantes da covid-19 no país.