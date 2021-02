Covid-19. Madeira volta a ter recolher obrigatório às 19:00 horas a partir de segunda-feira

O Governo Regional da Madeira decidiu esta quinta-feira que, a partir de segunda-feira, o recolher obrigatório voltará a ser alargado para as 19:00 nos dias úteis, fechando as atividades comerciais uma hora antes.

Segundo a resolução aprovada hoje pelo Conselho do Governo sobre as medidas de controlo da pandemia de covid-19, a partir de segunda-feira a proibição de circulação na via pública voltará a vigorar entre as 19:00 e as 05:00 nos dias úteis.

Também a partir de segunda-feira, nos dias úteis, as atividades de natureza comercial, industrial e de serviços na região terão de encerrar às 18:00.

Durante a semana do Carnaval, o Governo Regional tinha imposto medidas mais restritivas, tendo decretado que entre segunda-feira (dia 15) e sexta-feira (dia 19) o recolher obrigatório seria a partir das 18:00 e o comércio e serviços teriam de encerrar uma hora antes.

O horário de recolher obrigatório que vigorou esta semana é igual ao que está em vigor desde janeiro aos fins de semana.

Assim, o alargamento da hora de recolher obrigatório e de encerramento das atividades comerciais, industriais e serviços apenas entrará em vigor na segunda-feira.

Hoje, à margem de uma visita a uma exploração agrícola em Santa Cruz, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, reiterou que a prioridade do executivo "é a saúde", salientando que, para já, nenhuma das restrições em vigor devido à pandemia de covid-19 será alterada.

"Não vamos alterar nada para a próxima semana", afirmou, citado numa nota do Governo Regional.

Segundo Miguel Albuquerque, o recolher obrigatório é "um sacrifício mínimo" que se pede às pessoas para permitir que a economia continue a funcionar.

"Não podemos brincar", acrescentou, insistindo que "as medidas são para manter até à Páscoa, mas cada uma delas será avaliada semana a semana".

De acordo com os dados divulgados na quarta-feira pela Direção Regional de Saúde, a Madeira tem neste momento 1.553 casos ativos de infeção pelo novo coronavírus.