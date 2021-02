Covid-19. Novas variantes preocupam especialistas em Espanha e Itália

O número de novos infetados com covid-19 está a diminuir em Espanha. No entanto, o medo das novas variantes está a levar a uma vigilância apertada sobre quem chega do Brasil e África do Sul. Em Madrid, há desde esta quinta-feira e um alívio das restrições.

As novas variantes também preocupam os virologistas italianos que pedem mais restrições para travar o aumento de casos, no país que há um ano se tornou o epicentro da pandemia na Europa.

Em França, com as férias escolares de duas semanas, ruma-se à costa atlântica, sobretudo parisisenes que dão um impulso à economia local. É um destino alternativo às estâncias de ski.

A Alemanha está a diminuir a incidência de infeção para 57 por 100 mil habitantes, na última semana. No entanto, o objetivo do Governo é chegar às 35. O número de doentes nos cuidados intensivos também está descer, ao contrário da República Checa, que atingiu um máximo de internamentos de doentes graves.

A Rússia mantém-se pelos sexto dia consecutivo abaixo dos 15 mil casos diários de covid-19.