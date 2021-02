Nove pessoas multadas durante jogo de airsoft por violação das regras do estado de emergência

A GNR, no decorrer de uma ação de policiamento, realizada na terça-feira, detetou um grupo de homens, com idades entre os 19 e 39 anos, a praticar a atividade desportiva airsoft numa zona desabitada da freguesia de Milheirós de Poiares.

O airsoft é um jogo que simula missões militares. Este tipo de actividades à semelhança do que acontece com a maioria das modalidades desportivas não é permitida no atual estado de emergência.

Esta violação ao confinamento que vai custar 200 euros a cada praticante e a eventual perda do equipamento.