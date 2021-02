As consultas, cirurgias e diagnósticos que a pandemia deixou para trás

No ano passado, os centros de saúde realizaram menos 11,4 milhões de consultas médicas e de enfermagem do que em 2019. Já nos hospitais foram menos 3 milhões e 400 mil as consultas, exames e cirugias que não foram feitas.

Foram suspensas ou adiadas perto de 127 mil operações, grande parte entre março e junho do ano passado. O mesmo aconteceu com os chamados meios de diagnóstico. Muitos milhares de análises e exames ficaram por fazer, prejudicando - e até nalguns casos piorando - a situação clínica de muitos doentes.

Os dados sobre a quebra do acesso ao Serviço Nacional de Saúde são do Movimento Saúde em Dia, liderado pela Associação de Administradores Hospitalares e pela Ordem dos Médicos.

Os números referem ainda que durante a pandemia ficaram por fazer vários milhares de rastreios oncológicos, sobretudo ao cancro da mama e do cólon.