Covid-19. Governo francês aumenta isolamento de sete para 10 dias devido às novas variantes

Em França, o Governo decidiu que o período de isolamento vai aumentar de sete para 10 dias devido às novas variantes.

Em setembro, França decidiu diminuir o período de isolamento de 14 para sete dias. O argumento foi que, após uma semana de infeção, a contagiosidade da covid-19 é baixa. No entanto, com as novas variantes, há dúvidas por esclarecer.

A variante do Reino Unido, por exemplo, tem crescido 50% por semana.

Um milhão de franceses já receberam as duas doses da vacina contra a covid-19. O número foi ultrapassado esta quinta-feira, no mesmo dia que, depois dos profissionais de saude, as pessoas de risco entre 50 e 64 anos começaram a receber a vacina da Astrazenca.