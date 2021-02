Covid-19. Países europeus com reserva em aliviar restrições

Na Europa, com os números da pandemia estabilizados em França, Espanha, Reino Unido ou Alemanha, as autoridades de saúde têm receio de relaxar medidas.

O governo holandês conseguiu manter em vigor o recolhimento obrigatório por uma semana porque esse é o tempo que o tribunal de recurso de Haia demora a decidir.

Em causa, está a ação judicial interposta por grupos anticonfinamento, apoiados pela oposição, que consideram o recolher obrigatório exageradamente limitador das liberdades. O governo diz que são estas medidas que estão a evitar o descontrolo da pandemia no país.

Apesar da queda abrupta dos contágios, o Reino Unido está à espera de resultados concretos da vacinação, que avança a bom ritmo, para decidir os passos a dar em relação ao desconfinamento. A Irlanda, com 90% dos casos de variante britânica e também com números a descer, vai prolongar o confinamento por mais nove semanas.

A República Checa abandonou os planos para reabrir lojas na próxima semana. Com os números novamente em alta, atribuído pelo goveno às variantes, o país vai proibir o uso de máscaras de tecido em locais de risco omo hospitais e transportes.

Com os números controlados, a Alemanha tem reservas em levantar o confinamento em vigor desde meados de dezembro. Angela Merkel disse, na reunião virtual dos G7, que só há uma forma de regressar à normalidade.

Os países mais ricos do mundo voltaram a prometer aquilo que até agora não tem sido cumprido: um esforço na vacinação mundial. No terreno estão a China e a Rússia. No dia em que o continente africano registou as 100 mil mortes oficiais, a União Africana recebeu o anúncio da oferta de 300 milhões de doses da Sputnik V.