Covid-19. Última semana de janeiro foi a segunda mais mortal da pandemia

A última semana de janeiro foi a segunda mais mortal desde o início da pandemia. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatísticas (INE), até ao início de fevereiro, quase metade das mortes foram causadas pela covid-19.

O número de contágios está a baixar, mas nada apaga o rasto negro que o início do ano deixou na memória dos portugueses. Entre a penúltima semana de janeiro e a primeira de fevereiro, morreram mais de oito mil pessoas em Portugal – perto de metade devido ao coronavírus.

Só entre 25 de janeiro e 7 de fevereiro, a taxa de mortalidade aumentou até aos 60%. De acordo com o INE, mais de 75% do total de óbitos foram registados em pessoas com idade superior aos 75 anos, o que representa um aumento de 74% relativamente à média registada habitualmente.

Nestas semanas, o maior número de óbitos registou-se na zona Centro, seguido da região Norte. Mais de metade das mortes ocorreram em ambiente hospitalar, mas cerca de 30% aconteceram no domicílio.