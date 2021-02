Crise nos salões de estética. Proprietários receiam entrar em situação de insolvência

A pandemia e, por consequência, o estado de emergência proíbem que alguns pequenos negócios abram portas, como é o caso dos cabeleireiros e dos salões de estética.

É uma situação que, segundo os proprietários, está a acabar com o setor, uma vez que os apoios do Governo são insuficientes.

Os profissionais do setor não entendem o que os impossibilita de abrir e garantem que todos os cuidados de higiene são assegurados, assim como as devidas distâncias de segurança.

A Bastonária da Ordem dos Contabilistas, Paula Franco, alertou para a importância do pagamento da segunda pestação, prevista nos programas de apoio do Governo, o mais rápido possível e acredita que as empresas vão conseguir recuperar os meses perdidos, a partir da Primavera.