Japão deteta nova variante do novo coronavírus

O Japão confirmou uma nova variante do SARS-CoV-2 e um surto de covid-19 numa instalação de imigração em Tóquio, numa altura em que o país tenta superar uma terceira vaga da pandemia e poucos dias depois de iniciar a vacinação.

A nova variante foi detetada em 91 casos na área de Kanto, no leste do Japão, e em 2 casos em aeroportos, anunciou hoje o secretário-geral do Governo Katsunobu Kato, citado pelo Japan Times.

“Pode ser mais contagiosa do que a estirpe convencional e, se continuar a espalhar-se internamente, pode levar a um aumento dos casos” de covid-19, disse Kato.

Ao que tudo indica, a nova variante terá origem no estrangeiro, mas é diferente dos outros tipos que foram encontrados pontualmente no Japão, de acordo com o National Institute of Infectious Diseases. Tem a mutação E484K na proteína spike do vírus, que foi encontrada em outras variantes e pode prejudicar a eficácia das vacinas.

O Japão registou 151 casos de variantes da Grã-Bretanha, África do Sul e Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde. O país contabiliza mais de 400 mil casos de covid-19 e 7.194 mortes.

Surto numa instalação de imigrantes

Numa instalação de imigração em Tóquio, cinco funcionários e 39 detidos estrangeiros testaram positivo à covid-19.

Todos os 130 detidos na instalação foram testados para o vírus, de acordo com um porta-voz do Gabinete Regional de Imigração de Tóquio. Nenhum dos casos é grave, e todos os detidos infetados permanecem em quarentena.

O representante não quis comentar sobre a nacionalidade dos detidos infetados, citando questões de privacidade.

O sistema de detenção do Japão para quem viola as leis de imigração e para requerentes de asilo tem sido muito criticado por seus padrões médicos, monitorização de detidos e resposta a emergências.

"Muitos detidos estão trancados em espaços pequenos e fechados", disse Motoko Yamagishi, líder de um grupo de direitos dos migrantes. "É lamentável que tal surto tenha acontecido no centro."

Variantes britânica, sul-africana e brasileira

Uma mutação na proteína Spike do SARS-Cov-2, existente nas variantes britânica, sul-africana e brasileira, torna o novo coronavírus até oito vezes mais infeccioso em células humanas do que o que surgiu inicialmente na China, revela um estudo científico.

O Japão começou esta quarta-feira a administrar a vacina contra a covid-19, prevendo imunizar toda a população no prazo de um ano, numa altura em que faltam menos de seis meses para o início dos Jogos Olímpicos.

As primeiras doses da vacina desenvolvida pela Pfizer, a única até agora aprovada no Japão, foram administradas no Centro Médico de Tóquio, no distrito de Meguro, estando previsto alargar a vacinação a uma centena de centros de saúde em todo o país na próxima semana.

A primeira pessoa a receber a vacina foi o diretor do centro médico, Kazuhiro Araki, que se voluntariou para servir de exemplo e encorajar outros a vacinar-se, disse às televisões.

Um total de 12 médicos e enfermeiros foram vacinados no dia do arranque da campanha.

Pandemia matou pelo menos 2,43 milhões de pessoas em todo o mundo

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.430.693 mortos no mundo, resultantes de mais de 109,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os países mais afetados continuam a ser os Estados Unidos, o México, a Índia, o Brasil e o Reino Unido.

Portugal regista um total de 15.754 óbitos e 792.829 casos de covid-19, segundo os dados de 18 de fevereiro.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

VACINAÇÃO EM PORTUGAL E NO MUNDO

Links úteis