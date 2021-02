Lousã apoia idosos com mais de 80 anos para que não falhem vacinação

Os maiores de 80 anos na Lousã já estão a ser vacinados mas a autarquia não quer deixar ficar ninguém para trás. Por isso criou sistemas de apoio: um para transportar quem não o pode fazer autonomamente e outro que insiste e vai à procura de quem não respondeu às mensagens ou aos telefonemas.

O centro de chamadas funciona no mesmo local onde está a decorrer a vacinação. percorrem-se as listas e liga-se a quem não respondeu à primeira mensagem. Se ainda assim o contacto não se conseguir fazer, o próximo passo é entregar ao presidente da junta de freguesia os dados para tentar encontrar as pessoas em causa.

360 idosos vão estar vacinados até ao final deste sábado de um total de 1350 utentes acima dos 80 anos identificados em todo o concelho.

