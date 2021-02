Nos centros de saúde, em 2020, houve menos 11,4 milhões de contactos presenciais médicos e de enfermagem do que em 2019, enquanto que os contactos médicos não presenciais duplicaram de um ano para o outro, de 9,1 milhões para 18,5 milhões, segundo os dados divulgados pelo Movimento Saúde em Dia, liderado pela Ordem dos Médicos (OM) e pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares.

A análise feita a partir dos números oficiais do Portal da Transparência do SNS, revela também que nos cuidados de saúde primários, a redução de consultas médicas presenciais foi de 38%, enquanto nos contactos presenciais de enfermagem a quebra foi de 18%.

A quebra de cuidados médicos presenciais sentiu-se também a nível hospitalar, com menos 3,4 milhões de contactos em 2020, entre consultas, cirurgias e urgências. Os episódios de urgência reduziram-se 31%, as consultas externas tiveram uma diminuição de 11% e as cirurgias de 18%.

"Comparando 2019 com 2020, verificamos uma diminuição de consultas a nível de consultas nos cuidados de saúde primários, a nível de consultas nos hosptais, a nível de cirugias realizadas, a nível de meios complementares de diagnóstico e terapêutica, a nível dos rastreios oncológicos. Portanto é uma situação global", explica Miguel Guimarães em entrevista à SIC Notícias.

O bastonário da Ordem dos Médicos considera que a "estratégia que está a ser seguida neste momento provavelmente não é a melhor estratégia" e os "médicos de família precisavam de ser libertados daquilo que são as tarefas covid", porque é "fundamental continuarem a fazer a sua atividade habitual".

"Deviam ser contratadas equipas específicas para fazer o chamado 'trace covid', ou seja seguir aqueles doentes que têm doença covid, mas não é doença covid grave."

Miguel Guimarães destaca a diminuição dos rastreios oncológicos, "que foi muito impactante": "no caso do cancro da mama foram menos 169 mil mulheres que não fizeram rastreio, no caso do cancro do colo do útero foram 140 mil mulheres e no caso do cancro do cólon e reto foram menos 125 mil portugueses que não fizeram rastreio".