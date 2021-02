Pessoas não prioritárias terão sido vacinadas contra a covid-19 no Centro Hospitalar do Algarve

Várias pessoas não prioritárias terão sido vacinadas contra a covid-19 no Centro Hospitalar Universitário do Algarve. O número é ainda indeterminado, assim como o contorno dos casos, mas os indícios bastaram para a abertura de um inquérito.

As listas estavam definidas pelos serviços, com base em critérios estabelecidos pela comissão de controle de infeção e pela task force, criada no CHUA para gerir a resposta à pandemia. No entanto, esta semana, terão sido detetadas várias desconformidades.

A administração do CHUA diz que não hesitará em tomar medidas e reportar eventuais irregularidades