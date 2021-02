Covid-19. Dois homens constituídos arguidos por violação de confinamento em Grândola

Dois homens, de 39 e 63 anos, foram constituídos arguidos no Carvalhal, concelho de Grândola, por violação do confinamento obrigatório devido à pandemia de covid-19, revelou este domingo o Comando Territorial de Setúbal da Guarda Nacional Republicana (GNR).

A medida de coação foi determinada após uma denúncia e a constatação, no local, pelos militares do Posto Territorial da Comporta, de que os dois homens estavam a laborar na área da construção civil, na sexta-feira, em incumprimento do confinamento obrigatório decretado pela autoridade local de saúde.

Em comunicado, a GNR lembra que "a violação do confinamento obrigatório constitui crime de desobediência" e explica que "ficam em confinamento obrigatório todos os doentes com covid-19, os infetados com [o vírus] SARS-CoV-2 e os cidadãos a quem a autoridade de saúde tenha determinado vigilância ativa".

Os dois indivíduos foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Setúbal.