Covid-19. "Esforço que estamos a ter com o confinamento está a ter resultados" 

Portugal é o oitavo país da Europa com mais casos de covid-19, depois de chegar a ocupar o primeiro lugar, o que confirma a tendência de descida dos números.

Para o Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna e diretor de serviço no Centro Hospitalar Universitário do Porto, este é o resultado do confinamento.

Na SIC Notícias, João Araújo Correia considera, no entanto, que continuam a ser "muitos casos de infetados".

O relatório semanal divulgado pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças mostra que, nas últimas duas semanas, foram registados 589 casos por 100 mil habitantes, metade da incidência apresentada na semana passada.

Portugal regista mais 65 mortes e 1.186 novos casos de covid-19

Portugal registou este domingo mais 65 mortes e 1.186 novos casos de covid-19, segundo o balanço diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal contabiliza um total de 15.962 óbitos e 797.525 contágios pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, estando este domingo ativos 82.341casos, menos 1.185 em relação a sábado.

O número de novos casos registados nas últimas 24 horas não era tão baixo desde 11 de outubro de 2020, dia em que foram diagnosticados 1.090 novos contágios por SARS-CoV-2.

Quanto aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internadas em enfermaria 3.316 pessoas, mais 32 que no sábado, e 638 em cuidados intensivos, menos 18 face ao dia anterior.