O Carnaval saiu às ruas da cidade de Liège, indiferente aos números, numa altura em que a Bélgica é o país do mundo com maior número de mortes em relação à população.

As imagens mostram uma multidão de máscaras, mas poucas das recomendadas em tempo de pandemia.

Dezenas de pessoas decidiram celebrar o Carnaval ignorando, assim, as restrições impostas no país onde estão proibidos os ajuntamentos com mais de quatro pessoas.