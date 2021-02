O Movimento de Empresas do Setor do Casamento quer retomar a atividade em abril, depois de um ano "praticamente parada", com a realização de testes à covid-19 a convidados para a concretização das bodas.

Além da realização de testes, o movimento defende a recolha dos contactos telefónicos de todos os convidados por parte do espaço onde acontece o casamento e a sua comunicação à Direção-Geral da Saúde em caso de ocorrência de um surto.