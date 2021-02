O Centro Hospitalar do Médio Tejo, que abrange Abrantes, Torres Novas e Tomar, já está equipado para detetar as diferentes estirpes do SARS-CoV-2.

Pioneira, entre os hospitais do Serviço Nacional de Saúde, a instituição anuncia que a capacidade instalada para identificar as estirpes inglesa, sul africana e brasileira vai ser alargada.

A instituição avisa que o investimento tem de ser replicado no resto do país em nova estratégia nacional de testagem.