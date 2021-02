Covid-19. Centro Hospitalar do Médio Tejo pioneiro no despiste das novas estirpes

O Centro Hospitalar do Médio Tejo, que abrange Abrantes, Torres Novas e Tomar, já está equipado para detetar as diferentes estirpes do SARS-CoV-2. A instituição diz que o investimento tem de ser replicado no país e fazer parte da nova estratégia de testagem em Portugal.

A instituição, pioneira na tarefa, entre os hospitais do Serviço Nacional de Saúde, garante que pode fazer o despiste em 400 amostras diárias e contribuir para novas abordagens no combate à doença.

O laboratório instalado em Tomar tem recebido amostras da região de Lisboa e do norte alentejano. Na primeira semana de despiste no Médio Tejo só a estirpe do Reino Unido apareceu identificada em metade dos testes.