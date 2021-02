Covid-19. Marta Temido admite que vacinação deverá ser alargada a centros e farmácias comunitárias

O aumento do ritmo de vacinação contra a covid-19 a partir do segundo trimestre deve contemplar a inclusão de outras plataformas, como centros de vacinação e farmácias comunitárias, admitiu esta segunda-feira a ministra da Saúde, Marta Temido.

"Estamos a equacionar a utilização de centros de vacinação", afirmou a governante no final da reunião no Infarmed, em Lisboa, entre especialistas, governantes e o Presidente da República sobre a evolução da pandemia. "Adicionalmente, a vacinação noutros pontos - as farmácias comunitárias -, será num momento que não este, em que ainda nos confrontamos com escassez de vacinas e condicionalismos referentes ao próprio armazenamento e distribuição", completou.

De acordo com Marta Temido, o plano de vacinação "continua a correr conforme planeado", reiterando que os números hoje transmitidos pelo coordenador da 'taskforce', o vice-almirante Gouveia e Melo, permitem a Portugal manter-se "em linha com os objetivos europeus" para este ano.

"Desde logo, garantir que no final do primeiro trimestre conseguimos ter 80% das pessoas com mais de 80 anos e das pessoas que trabalham no setor da saúde ou no setor social no apoio a cidadãos vulneráveis vacinadas; depois, até ao final do verão, termos 70% dos nossos cidadãos vacinados", observou.