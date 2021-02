Covid-19. Portugal disponível para apoiar Moçambique nos planos de vacinação

A embaixadora de Portugal em Moçambique manifestou esta segunda-feira a abertura do Estado português para apoiar o país africano na operacionalização dos planos de vacinação.

"Na vertente da operacionalização dos planos de vacinação, poderemos ser úteis a Moçambique com a nossa experiência e com as nossas boas práticas e também com algumas coisas que aprendemos com os nossos próprios erros", disse Maria Amélia Paiva.