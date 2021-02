Covid-19. Sindicato dos Funcionários Judiciais escreve carta aberta a pedir "vacinação atempada"

O Sindicato dos Funcionários Judiciais escreveu uma Carta Aberta à ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, sobre o processo de vacinação contra a covid-19.

Argumenta que não foram incluídos no Plano Nacional de Vacinação nem há previsão para que sejam incluídos. A estrutura sindicar lembra também que, na audição no Parlamento, Francisca Van Dunem prometeu que a vacinação avançaria.

Os responsáveis sublinham o papel e o risco a que estão sujeitos os oficiais de justiça e os funcionários judiciais, razão pela qual exigem que seja considerada a vacinação atempada, com critérios rigorosos e transparentes, a par dos restantes agentes da justiça.

Voluntários dos hospitais excluídos da vacinação contra covid-19

A Federação Nacional de Voluntariado em Saúde lembra que são quase 2.500 os voluntários que prestam serviço em hospitais e que não foram considerados no Plano Nacional de Vacinação contra a covid-19.

Mesmo em tempo de pandemia continuam a ter papéis importantes para aliviar a sobrecarga dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde.

90% das doses para mais vulneráveis e 10% para os restantes grupos

O coordenador da task-force garante que o plano nacional de vacinação se mantém inalterado. Gouveia e Melo desmente que tenha havido mudanças por causa dos atrasos na chegadas das vacinas.

O ritmo de vacinação vai sendo ajustado às quantidades de vacinas que chegam a Portugal. A task-force do Plano de Vacinação reconhece limitações, mas garante que as metas do plano estão em curso.

O coordenador vice-almirante Gouveia e Melo revela que 90% das vacinas vão para pessoas com mais de 80 anos e para os mais vulneráveis, com idade superior a 50 e com doenças consideradas de risco.

Os restantes 10% destinam-se a grupos previstos na primeira fase, como os profissionais de saúde, Forças Armadas, forças de segurança e bombeiros.

A divulgação desta percentagem foi alvo de crítica de alguns sindicados ligados às forças de segurança. No entanto, a coordenação da task-force insiste que não houve alterações ao planeado para a primeira fase e refere que eventuais atrasos acontecem apenas devido à diminuição do stock de vacinas.