Desconfinamento "faseado" em Inglaterra apresentado esta 2.ª feira. O que já se sabe

O Governo inglês prepara-se para aprovar o desconfinamento em Inglaterra. O plano vai ser anunicado esta segunda-feira à tarde ao país pelo primeiro-ministro, Boris Johnson.

No entanto, já se sabem algumas linhas: será um processo faseado e gradual, como conta o correspondente da SIC Emanuel Nunes.

Desconfinamento começa pelas escolas e lares

A primeira fase começa a 8 de março, com a reabertura das escolas, a autorização das visitas aos lares e encontros no exterior apenas com outra pessoa fora do agregado familiar.

A segunda fase está prevista para 29 de março, com o início das férias da Páscoa. Nessa altura, já será permitida a reunião de duas famílias ou seis pessoas nas ruas e os desportos outdoor passam a ser permitidos outra vez.

Comércio não essencial, restaurantes e cabeleireiros

O comércio não essencial só deverá reabrir em abril. Restaurantes só devem poder receber cliente no interior em maio e será também nessa altura que reabrirão os cabeleireiros.

O plano de desconfinamento é apresentado esta segunda-feira ao Parlamento por Boris Johnson às 15:30.

Também esta segunda-feira são anunciados os primeiros dados sobre a eficácia da vacina na redução da transmissão, internamentos e mortes por covid-19.